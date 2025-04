Ecco le informazioni uscite in merito alla gara all’Olimpico di lunedì 21 Aprile alle 12:30 contro l’Udinese

Il Torino ha comunicato le modalità di vendita e le possibili offerte per l’acquisto dei biglietti per poter assistere allo scontro all’Olimpico tra Torino e Udinese, incontro che vale per la 33a giornata di campionato. Per la sfida contro l’Udinese, in programma lunedì 21 aprile alle ore 12.30, il club granata ha attivato una promozione: acquistando due biglietti interi, sarà possibile aggiungere fino ad altri due biglietti al prezzo simbolico di 1 euro ciascuno. Si può acquistare online sul sito ufficiale, usando la carta di credito o Satispay e scegliendo i migliori posti in autonomia sulla mappa dello stadio. Per chi desidera un contatto con un operatore è sempre possibile rivolgersi allo sportello dello stadio, aperto da lunedì a venerdì con orario 10-13 e 14-18. La card Cuore Granata si può sottoscrivere facilmente online sul sito ufficiale del Torino a soli 15 Euro con spedizione in tutta Italia inclusa nel prezzo. La card è valida 10 anni e dà accesso alla prevendita di biglietti nei big match, alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale e tanti altri vantaggi con i partner di Torino FC.