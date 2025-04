Il Toro domina ma non sfonda, il Verona è poco preciso e fortunato: i numeri della sfida dell’Olimpico Grande Torino

Nella prima domenica di aprile, il Torino si accontenta di un deludente 1-1 contro l’Hellas Verona. Il pubblico delle grandi occasioni non è bastato ai granata, che hanno sprecato la chance di ottenere il bottino pieno a causa di alcuni evitabili errori individuali.

La “dormita” di Milinkovic-Savic sulla pressione di Sarr e l’errore su rigore di Ché Adams hanno complicato la giornata del Toro. I granata hanno concluso il match in inferiorità numerica vista l’espulsione di Ricci al minuto 86. Il capitano salterà la trasferta contro il Como.

Dominio Toro nel possesso palla

Il Torino ha dominato il possesso palla. Contro la Lazio, Vanoli aveva deciso di concedere il pallino del gioco ai biancocelesti. Al contrario, nel match casalingo contro il Verona, l’allenatore ha puntato sul giro palla, alla ricerca di uno spazio per colpire gli avversari. Il gol di Elmas è arrivato proprio così: fraseggio granata, imbucata per Vlasic, assist al volo del numero 10 e gol dell’ex Napoli.

Il Toro ha dominato il gioco nel primo quarto d’ora della prima e della seconda frazione di gioco. I ragazzi di Vanoli hanno completato ben 384 passaggi contro i 207 del Verona. I granata devono lavorare sulle palle alte. Vlasic e compagni hanno tentato 13 cross, di cui uno solo si è rivelato utile. Gli ospiti hanno giocato in maniera decisa e cercando il corpo a corpo. Ben 19 i falli dei gialloblù contro i 9 dei padroni di casa.

Elmas tuttocampista

Eljif Elmas ha meritato il premio di MVP granata. Il macedone si è rivelato un instancabile motorino dal centrocampo in su. L’ex Napoli ha corso 10.762 chilometri, alle sole spalle del gialloblù Bradaric (11.165 chilometri percorsi). Elmas è il granata che ha tentato più volte il tiro (3) e si è piazzato sul gradino più basso del podio per numero di passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo (12), alle spalle di Bradaric (14) e Biraghi (13).

La partita non è stata delle più esaltanti. In base al dato degli expected goals, le uniche due chiare occasioni da gol sono state le reti di Sarr e di Adams. Il Toro ha avuto il merito di tentare di impostare la partita a proprio piacimento, senza riuscire a fare breccia in un solido e ben organizzato Verona.