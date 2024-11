Il problema rimediato da Ilic nel derby sembra essere più grave del previso: il centrocampista non potrà giocare con la Serbia

Piove sul bagnato in casa Torino. Come se non bastasse la sconfitta nel derby e la brutta situazione in classifica, i granata devono fare i conti con alcuni infortuni. Al di là delle situazioni legate ad Adams e a Ricci, le cui condizioni sono da monitorare, al momento a preoccupare maggiormente è il problema che ha visto coinvolto Ivan Ilic, sostituito nell’intervallo della sfida di sabato sera contro la Juventus. Inizialmente si credeva che per lui si trattasse di un risentimento al flessore, ma come comunicato dal CT della Serbia Stojkovic in conferenza stampa, l’ex Verona ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio che lo costringerà a saltare gli impegni con la propria nazionale. Il classe 2001 rimarrà dunque a Torino per venire valutato più da vicino, in modo da capire quanto dovrà stare fuori.