Nikola Vlasic uno dei peggiori in campo nel derby della Mole. Una prova anonima, da fantasma la sua sulla trequarti

Quella di sabato sera, per il Toro è stata una serata triste: un altro derby perso e questo nell’era Cairo non è una novità. In totale sono 7 sconfitte nelle ultime 8 partite: c’è da preoccuparsi e Vanoli ne è consapevole. Una partita giocata male e senza grinta, contro un avversario che ormai da anni passeggia sul campo quando vede i colori granata. Di certo, i problemi in attacco non hanno aiutato. Zapata è fuori fino a fine stagione e Adams non ha recuperato, davanti ha giocato solo Sanabria con alle sue spalle, Nikola Vlasic. Il croato con la maglia numero 10 è stato senza ombra di dubbio uno dei peggiori in campo: una prova anonima, da fantasma sulla trequarti. Da lui ci si aspettava molto di più.

Una prova incolore

In fase offensiva non ha fatto niente, nonostante sia rimasto in campo per tutta la partita. Non che il resto della squadra abbia fatto solo un tiro in porta in tutta la partita, quello di Sanabria, con lo stinco, a partita praticamente finita. Tornando a Vlasic, con Vanoli finora aveva giocato sempre da mezzala ma senza attaccanti, c’è stato un ritorno alle origini: la trequarti campo infatti è la zona preferita di Vlasic. Ma lì ieri sera non ha convinto e non ha inciso. Tante scelte sbagliate e poca lucidità. 0 gol nelle ultime 3 partite per il Torino. Serve una mano anche da parte sua, su di lui i granata hanno investito e serve di più. Pupillo di Juric, con Vanoli non è ancora al top della forma.

Eppure il rientro…

Vlasic ha saltato tutta la preparazione con la squadra, a causa di un infortunio che si è trascinato dall’Europeo con la Croazia. Ha saltato anche le prime cinque partite in Serie A, poi il rientro era stato con il botto: 27 minuti contro la Lazio e 1 assist, 6 minuti contro l’Inter e 1 gol. Poi si è spento. Solo con la Roma non è partito dall’inizio. Per il resto titolare contro Cagliari, Como, Fiorentina e Juventus ma senza mai convincere. È chiaro che non sia ancora in forma, la speranza è che, una volta raggiunta la giusta condizione, possa trovare anche continuità.