Ben 10 giocatori del Torino sono stati chiamati dalle loro Nazionali. Ecco il calendario completo con tutti gli impegni

La sosta dedicata alle Nazionali è alle porte. 10 giocatori del Toro partiranno con le loro Nazionali. Si tratta di Aaron Ciammaglichella (Italia Under 20), Saul Coco (Guinea Equatoriale), Gvidas Gineitis (Lituania), Guillermo Maripan (Cile), Marcus Pedersen (Norvegia), Antonio Sanabria (Paraguay), Borna Sosa (Croazia), Mergim Vojvoda (Kosovo), Nikola Vlasic (Croazia) e Sebastian Walukiewicz (Polonia). Di seguito, il calendario completo con tutti gli impegni.

Il calendario

Giovedì 14 novembre

Guinea Equatoriale-Algeria, ore 14, Coco

Slovenia-Norvegia, ore 20:45, Pedersen



Venerdì 15 novembre

Polonia Under 20-Italia Under 20, ore 16, Ciammaglichella

Cipro-Litiuania, ore 15, Gineitis

Perù-Cile, ore 2, Maripan

Paraguay-Argentina, ore 00:30, Sanabria

Scozia-Croazia, ore 20:45, Borna Sosa e Vlasic

Romania-Kosovo, ore 20:45, Vojvoda

Portogallo-Polonia, ore 20:45, Walukiewicz



Domenica 17 novembre

Togo-Guinea Equatoriale, ore 16, Coco

Norvegia-Kazakistan, ore 18, Pedersen



Lunedì 18 novembre

Kosovo-Lituania, ore 20:45, Gineitis e Vojvoda

Croazia-Portogallo, ore 20:45, Borna Sosa e Vlasic

Polonia-Scozia, ore 20:45, Walukiewicz



Martedì 19 novembre

Italia Under 20-Romania Under 20, ore 14, Ciammaglichella

Cile-Venezuela, ore 1, Maripan

Bolivia-Paraguay, ore 1:30, Sanabria

Gli infortunati

Alcuni giocatori del Torino hanno dovuto rinunciare alla Nazionale. Su tutti spicca Samuele Ricci, che si è fatto male nel derby e non ci sarà con l’Italia. Anche Alieu Njie si è fatto male e non partirà con la Svezia Under 20. Infine, niente Serbia per Ivan Ilic e Vanja Milinkovic-Savic, che rimangono al Filadelfia.