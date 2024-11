Sebastian Walukiewicz non convince ancora al Torino: per ora è al di sotto delle aspettative di chi lo ha scelto

Questo Torino arriva alla pausa Nazionali di novembre piuttosto ferito. Il derby della Mole perso, l’ennesimo, si aggiunge alle altre 6 partite perse nelle ultime 7. Se dopo 5 giornate il Toro era primo da solo in classifica, adesso si guarda indietro. Dopo la pausa, ci saranno in casa Monza e Napoli. Vanoli si aspetta risposte dai suoi ragazzi. La difesa prende troppi gol al momento. Sebastian Walukiewicz non convince ancora. Per il polacco con il numero 4 sulle spalle finora alti e bassi, ma più bassi che alti. Di occasioni ne sta avendo, ma non ha ancora dimostrato al 100% il suo valore. Vanoli lo sta facendo girare nelle rotazioni in difesa, ma non è diventato ancora un titolare fisso.

La stagione di Walukiewicz: 8 gare da titolare

Walukiewicz può giocare anche al centro della difesa a 3, ma è chiuso da Coco e Maripan. Ecco quindi che sta agendo spesso da braccetto destro. Addirittura contro il Como, prima di essere sostituito all’intervallo, ha giocato come esterno a tutta fascia sulla destra. Al momento ha già giocato 10 partite in Serie A. 0 gol, 0 assist e 3 cartellini gialli. Solo contro Lazio e Roma è stato in panchina per tutti i 90 minuti. Per il resto, ben 8 partite da titolare (derby compreso) e 2 da subentrato.

Un investimento

Per il Toro, Walukiewicz è un investimento. Contratto fino al 2027 per lui, con opzione di rinnovo annuale. Nel 2019, fu il Cagliari a portarlo in Italia. Poi nel 2023, dopo un anno in prestito, lo ha preso l’Empoli riscattandolo. Toro che in estate lo ha pagato 5 milioni di euro. Classe 2000, è nel giro della Nazionale della Polonia. La speranza è che possa crescere e affermarsi in Italia al Torino. Preso per il mancato rientro di Schuurs, non ha ancora convinto.