Il disastro del Torino. Dopo 5 partite i granata erano da soli in vetta. Ma nella classifica delle ultime 7 partite sono ultimi

Nelle ultime 8 partite ufficiali, compresa la Coppa Italia, il Torino ha collezionato ben 7 sconfitte. In Serie A, 6 nelle ultime 7. Numeri allarmanti. E pensare che, a inizio stagione, il Toro stava facendo sognare i suoi tifosi. Infatti dopo le prime 5 partite, i granata erano da soli in vetta al campionato. Milan-Torino 2-2, Torino-Atalanta 2-1, Venezia-Torino 0-1, Torino-Lecce 0-0 e Verona-Torino 2-3. Poi dalla Lazio in poi, il crollo. Complessivamente, Torino 11° in classifica al momento a 14 punti. In 12 partite, 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. 15 gol fatti e 18 subiti. La classifica delle ultime 7 giornate, vede il Toro ultimo da solo.

Torino, solo tre punti nelle ultime 7 gare

In queste ultime 7 partite, a parte Lazio e Inter, è mancato Duvan Zapata. Senza il suo capitano e uomo simbolo il Toro è crollato. Questi gli ultimi 7 risultati: Torino-Lazio 2-3, Inter-Torino 3-2, Cagliari-Torino 3-2, Torino-Como 1-0, Roma-Torino 1-0, Torino-Fiorentina 0-1 e Juventus-Torino 2-0. Un disastro. Solo 3 punti nelle ultime 7. Trend negativo che va cambiato al più presto.

Le altre

Crisi evidente per il Torino. Tra tutte, sorprende la Roma che ha fatto solo 7 punti nelle ultime 7. A parte le tre corazzate Inter, Napoli e Juventus, ci sono altre 3 squadre che stanno facendo cose incredibili. Si tratta della Lazio di Baroni, della Fiorentina di Palladino e dell’Atalanta di Gasperini. Tutte e 3 non erano partite bene, ma adesso volano in classifica.

La classifica dopo gli ultimi sette turni

Ecco come sarebbe la classifica:

Atalanta 19

Fiorentina 19

Lazio 18

Inter 17

Napoli 16

Juventus 15

Bologna 12 *

Milan 10 *

Cagliari 8

Roma 7

Parma 7

Udinese 6

Verona 6

Empoli 6

Monza 5

Como 5

Genoa 5

Venezia 4

Lecce 4

Torino 3

1 partita in meno