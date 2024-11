Dopo aver saltato il derby e gli impegni con la Scozia, l’attaccante punta a rientrare per la sfida contro il Monza

Ha preso il via la sosta per le nazionali di novembre, quasi “benedetta” per il Torino dato il periodo recente più che negativo. Vanoli può sfruttare questa settimana e mezza di soli allenamenti non soltanto per trovare una soluzione ai tanti problemi emersi nelle ultime partite, ma anche per poter recuperare i vari acciaccati. Tra questi, oltre alle novità Ricci e Ilic – entrambi costretti a dare forfait alle proprie nazionali – anche Ché Adams, ai box dalla partita contro la Fiorentina per un problema muscolare. Anche l’ex Southampton ha dovuto rinunciare agli impegni con la Scozia, con l’obiettivo di recuperare il prima possibile al Filadelfia e venendo monitorato dallo staff medico granata.

Adams imprescindibile

Nella conferenza stampa post sconfitta nel derby, Paolo Vanoli ha dichiarato che a fermare Adams in questi giorni è stata un’elongazione. Questo problema non ha ostacolato solamente l’attaccante, ma anche tutta la squadra. Il tecnico ha infatti dovuto mettere in campo una tattica “improvvisata” con Sanabria unico attaccante e Vlasic da seconda punta alle sue spalle. Mossa tutt’altro che funzionale, che ha visto i granata soffrire ancor di più delle precedenti partite. Al momento, con l’assenza di Zapata, Adams è un vero e proprio imprescindibile di questo Torino. Al di là del recente periodo negativo, dovuto a dei cambiamenti delle richieste in campo, lo scozzese è un giocatore fondamentale per il calcio che vuole Vanoli, motivo per cui anche una sola assenza può pesare molto; figuriamoci per il derby…

Rientro contro il Monza?

A questo punto, essendo rimasto al Filadelfia per la pausa, il numero 18 ha più di una settimana per recuperare con calma dal problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi. L’obiettivo principale è ovviamente rientrare nella sfida contro il Monza che sa già quasi di dentro o fuori, e le sensazioni in questo senso dovrebbero essere positive.