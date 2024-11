Un anno fa, a questo punto della stagione, il Torino contava più gol fatti e più gol subiti: ma i dati non si limitano a questo

Ancora una volta, è tempo di sosta per le nazionali. Il momento migliore per una pausa forse, andando ad analizzare quello che è il periodo da cui è reduce il Torino. I granata hanno perso 7 delle ultime 8 partite tra Serie A e Coppa Italia, e sono addirittura passati dal 1° posto della 5ª giornata all’ormai classica metà classifica. Tanta sfortuna certamente, nonostante l’allenatore non sia esente da responsabilità; allo stesso modo, però, è innegabile dire che dall’infortunio di Zapata la squadra ha perso molto se non quasi tutto, e adesso non fa fatica a rialzarsi da questo momento di crisi. Analizzando le prime partite Vanoli era partito meglio rispetto al Juric della scorsa stagione, ma adesso – analizzando le 12 giornate – si è fatto “sorpassare” nel confronto.

Il confronto con il 2023: i gol fatti

Se al momento il Torino conta 14 punti nelle 12 partite giocate, di cui 11 nelle prime 5, lo scorso anno a questo punto erano 16; 2 in più dunque, frutto di due pareggi in più e, ovviamente, due sconfitte in meno. Al di là di questo, gli altri dati che interessano sono quelli relativi ai gol fatti e quelli subiti, che mostrano qualcosa di sorprendente. Quest’anno i granata hanno segnato 15 gol, mentre lo scorso anno solo 10; l’elemento particolare, però, è che nelle ultime tre partite Sanabria e compagni sono rimasti a secco. Se solo avessero fatto anche un solo gol a partita, il divario con la passata stagione sarebbe aumentato di molto.

Più gol incassati rispetto a 12 mesi fa

Discorso simile anche per quanto riguarda la difesa: quest’anno sono stati incassati 18 gol, contro i 14 dell’annata scorsa. Un numero che poteva essere assai peggiore, reso invece meno “pesante” dal miglioramento avuto contro Roma, Fiorentina e Juventus. Tante differenze tra Vanoli e Juric, ma la sensazione è che il tecnico varesino abbia ancora molto da dimostrare; con l’obiettivo di far meglio del suo predecessore.