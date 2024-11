L’attaccante classe 2005 del Torino costretto a rinunciare alla chiamata della Svezia Under 21 per infortunio: le sue condizioni saranno monitorate

Dopo Ricci e Ilic, ko nel derby, anche Alieu Njie ha dovuto rinunciare alla chiamata in Nazionale. L’attaccante, che avrebbe dovuto aggregarsi all’Under 21, resterà invece a Torino come comunicato dalla federazione svedese. “Alieu Njie del Torino FC e Moutaz Neffati dell’IFK Norrköping sono entrambi costretti a rinunciare alle partite della nazionale Under 21 a causa dei rispettivi infortuni”. Le condizioni di Njie verranno monitorate dal Torino, già alle prese con i problemi fisici di Adams in quello stesso reparto.