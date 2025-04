Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Como-Torino, i rappresentanti delle due squadre hanno scambiato delle maglie dedicate a Meroni

Gigi Meroni è stato mito, leggenda, storia. È stato calcio, anche se purtroppo ha dovuto lasciare tutto troppo presto. È stato però anche capace di legare due tifoserie, due squadre e due città intere: Como e Torino. A Como ci è nato e ha iniziato a giocare, mentre in maglia granata ha proseguito la sua avventura prima della sfortunata morte. È per questo che i due club sono tanto legati a lui, e nell’esserlo si sono anche legati tra di loro. Proprio per questo, come accaduto nella gara d’andata quando i tifosi lariani esposero uno striscione in sua memoria, oggi invece i rappresentanti delle due squadre hanno scambiato delle maglie celebrative.