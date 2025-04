Sfida nella sfida sulla trequarti in Como-Torino: Nico Paz contro Nikola Vlasic. Entrambi i fantasisti stanno facendo bene

Manca sempre meno alla giornata numero 32 di Serie A che si giocherà al Sinigaglia per il Torino. Como-Torino è una sfida molto interessante. Fabregas contro Vanoli, che già si erano incrociati in passato al Chelsea. Ma c’è un’altra sfida nella sfida: quella tra Nico Paz e Nikola Vlasic. Numero 79 del Como contro numero 10 del Toro. Fantasia al potere, nello stesso ruolo centrale sulla trequarti nel 4-2-3-1. Tanto passa dai loro piedi per quanto riguarda la fase offensiva, ma non solo. Entrambi stanno disputando un’ottima stagione, anche se sono in situazioni differenti. Si prospetta una bella sfida tra due trequartisti puri.

Nikola Vlasic: partenza a rilento

La stagione di Vlasic al Torino era partita con il freno a mano tirato. Nella stagione 2023/2024 non aveva mai trovato continuità di prestazioni e soprattutto non aveva giocato sereno a causa di continui fastidi fisici. Non ha svolto la preparazione estiva con il resto della squadra. Ma Vanoli lo ha sempre considerato al centro del progetto Toro. Nel 3-5-2 da mezzala stava faticando ma poi con la svolta tattica del 4-2-3-1 ha svoltato la stagione. In 25 partite ha collezionato 4 gol, 4 assist e tante ottime prestazioni. 0 cartellini gialli. Dopo una partenza a rilento, è diventato il vero numero 10 del Torino.

Nico Paz: subito protagonista

Nico Paz invece ha avuto un impatto clamoroso sul calcio italiano. Classe 2004, è argentino ma è nato in Spagna a Tenerife. Tecnica sublime e gioca da veterano. Lui di partite ne ha giocate 28: 6 gol e 6 assist ma anche 5 cartellini gialli. Il Como lo ha comprato in estate dal Real Madrid per 6 milioni di euro e adesso ne vale almeno 35. Una vera e propria scoperta. Ha occhi di molte squadre addosso. Di piede mancino, sta facendo la differenza all’interno dei lagunari.