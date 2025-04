I precedenti di Como-Torino: domenica si terrà la 14a sfida tra le due formazioni, il bilancio vede i granata avanti

La 32a giornata di campionato è alle porte e questo pomeriggio il Torino scenderà in campo al Sinigaglia per una trasferta difficile che diventerà la numero 14 della storia dei due club in Serie A. Il Torino vanta un bilancio positivo con ben 6 vittorie, esattamente il doppio dei successi del Como che contro i granata hanno raggiunto solamente 3 vittorie, infine delle 13 partite disputate solamente 4 sono finite in parità. La differenza reti mostra un totale di 15 gol realizzati dal Torino contro gli 11 della squadra ospitante.

L’ultimo precedente, la sconfitta per 1-0 del 2003

L’ultima volta che il Como ha ospitato il Torino in una partita di Serie A è stata nel maggio del 2003, nell’ultima giornata di un campionato da dimenticare per entrambe le squadre. Tutte e due erano già da tempo retrocesse da tempo, la partita serviva solamente a decidere chi tra le due avrebbe chiuso il campionato all’ultimo posto, visto che le due squadre erano appaiate a 21 punti. Vinse il Como 1-0 con un gol di Mirko Benin all’83’. A chiudere ultimo fu quindi il Torino.

Un 2-3 del 1989 sancisce l’ultimo trionfo granata

Per tornare all’ultimo successo della squadra granata in trasferta contro i lombardi, in Serie A, bisogna tornare all’11 giugno del 1989. Fu una partita rocambolesca terminata con ben 5 reti, due realizzate dai giocatori del Como e 3 realizzate dai marcatori granata Muller 22′, Marangon 28′ e Benedetti al 33′. La vittoria permise al Torino di mantenere vive le speranze di ottenere la salvezza ma la sconfitta all’ultima giornata contro il Lecce condannò i granata alla retrocessione.

Nel 1976 Graziani contro il Como consolidò il primo posto

Nell’aprile del 1976 i granata si recarono a Como in fiducia, la settimana prima avevano superato la Juventus al 1° posto in classifica e proprio contro i lombardi disputarono la gara che consolidò quella posizione grazie all’inizio brillante del Torino che trovò la rete al’10 minuto con Francesco Graziani. Fu una tappa importante verso lo scudetto.