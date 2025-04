Le uniche due sconfitte della formazione granata in questo 2025 sono arrivate quando il centrocampista non c’era

“No Ricci? No party”, lo slogan di una celebre pubblicità di qualche anno fa può essere tranquillamente preso in prestito e leggermente modificato per descrivere il 2025 del Torino. La squadra granata nel nuovo anno ha perso solamente due partite: ieri a Como e due mesi fa a Bologna. Cosa hanno in comune queste due gare? In entrambe non c’era Samuele Ricci.

Le similitudini tra le partite di Bologna e Como

Al Sinigaglia, proprio come al Dall’Ara, il centrocampista è stato costretto dal Giudice sportivo a limitarsi a fare il tifo per i propri compagni di squadra: non è può essere solamente un caso che entrambe le volte il Torino abbia perso. Certo, c’è da dire che proprio nei minuti conclusivi di entrambe le gare la fortuna non ha dato una mano a Cristiano Biraghi: a Bologna il terzino aveva realizzato l’autogol del 3-2 mentre a Como, scivolando al momento della battuta di un calcio d’angolo, ha toccato due volte il pallone rendendo vano il successivo gol di Ivan Ilic. Senza Ricci in cabina di regia in Torino ha però fatto più fatica del solito a proporre il proprio gioco.

Perché Ricci è fondamentale per il Torino

Di occasioni, anche nitide, la squadra di Vanoli ne aveva costruite a Bologna e ne ha costruite pure a Como, ma in entrambe le gare non è riuscita a far girare la palla come avrebbe voluto, con quella fluidità necessario per prendere nelle proprie mani il pallino del gioco (che per gran parte delle gare è rimasto agli avversari). Davanti alla difesa, poi, è mancato quel lavoro di filtro che Ricci è solito fare. Lo dimostrano anche le diverse situazioni pericolose che si sono venute a creare in queste due partite. Il centrocampista tornerà a disposizione per la partita di lunedì prossimo contro l’Udinese e non ci sono dubbi sul fatto che Vanoli punterà immediatamente su di lui: Ricci è un giocatore troppo importante per gli equilibri del Torino.