Il trequartista croato si è fermato proprio a ridosso della partita contro il Como ed è stato costretto a guardare la gara dalla tribuna

C’è attesa in casa Torino per capire le reali condizioni di Nikola Vlasic: il trequartista si è fermato a prima dell’inizio della partita contro il Como a causa di un fastidio muscolare e nelle prossime ore verrà valutato dallo staff medico granata per capire la reale entità dell’infortunio e, di conseguenza, i tempi di recupero.

I tempi di recupero

Si tratta di una assenza pesante per Paolo Vanoli, che perde così una pedina importante per la fase offensiva. Vlasic, infatti, è uno dei giocatori con più fantasia e imprevedibilità della rosa, e il suo contributo sarebbe stato prezioso per scardinare la difesa del Como.I prossimi giorni saranno decisivi per capire quando potrà rientrare Vlasic: Vanoli si augura ovviamente di averlo a disposizione al più presto.