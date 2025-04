Nonostante le previsioni della vigilia, Vlasic non è nemmeno in panchina contro il Como per un fastidio muscolare

Manca meno di un’ora a Como-Torino, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Sono state rese note le formazioni ufficiali, e la sorpresa è che Nikola Vlasic – che sarebbe dovuto essere titolare – non è nemmeno in panchina. Il trequartista croato ha infatti accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto a non poter scendere in campo, motivo per cui assisterà alla gara dalla tribuna del Sinigaglia.