Tutto pronto per Como-Torino, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d’inizio, Cesare Casadei ha parlato ai microfoni di Dazn direttamente dalla pancia del Sinigaglia.

Torino, le parole di Casadei

“Sappiamo che Ricci è molto importante per noi, ma non ci sono solo 11 giocatori. Abbiamo una rosa ampia, chiunque vada in campo ha la massima fiducia ed è pronto per dare il massimo. Sappiamo che oggi sarà difficile, ma andiamo in campo con la nostra solita mentalità”.