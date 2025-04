Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Como-Torino, il dt granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Dazn

Tutto pronto per Como-Torino, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d’inizio, Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Dazn direttamente da bordocampo.

Le parole di Vagnati

“Stiamo attraversando un buon momento, siamo soddisfatti ma non mi piace ricevere molti complimenti pre gara. Oggi è una partita importante perché vogliamo provare a fare più punti possibili. Sanabria non deve dimostrare nulla, sta facendo bene sia anche con la nazionale e noi abbiamo sempre creduto in lui. Siamo convinti che ci può dare una grande mano come hanno fatto gli altri ragazzi. Caso scommesse? Ricci è qua con la squadra, è un ragazzo a posto quindi non c’è nessun problema”.