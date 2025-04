Como-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Allo stadio Sinigaglia si gioca Como-Torino, una partita che nel campionato di Serie A manca dalla stagione 2002/2003. La formazione di Fabregas arriva a questa gara dopo aver vinto 3-1 in trasferta sul campo del Monza nell’ultimo turno di campionato, quella di Vanoli è invece reduce da un deludente pareggio casalingo contro il Verona (1-1 il finale). Entrambe le squadre occupano una posizione tranquilla di metà classifica e non hanno più grandi obiettivi di classifica. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Como-Torino in diretta con noi su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI COMO-TORINO

Como-Torino: la diretta

5′ Maripan prova a trovare Casadei in profondità con un lancio lungo, ma Da Cunha capisce tutto

2′ Si spinge subito in avanti il Como, che si rende pericoloso con un cross teso di Ikoné che però non trova nessuno in area

1′ È iniziata la partita: primo possesso per il Torino

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio della partita alle ore 18

Como-Torino 0-0: il tabellino

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Ikoné, Douvikas, Diao. A disposizione: Reina, Alli, Braunoder, Cutrone, Engelhardt, Fadera, Felipe Jack, Gabrielloni, Iovine, Paz, Sergi Roberto, Smolcic, Strefezza, Alex Valle, Van der Brempt. All. Fabregas

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Elmas; Sanabria, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Ilic, Karamoh, Masina, Pedersen, Sosa, Tameze. All. Vanoli.

Arbitro: Marcenaro di Genova (ass. Bindoni e Biffi; IV uomo Rutella; Var Aureliano; Avar Guida)

Como-Torino: il prepartita

Ore 17.49 Prima dell’inizio della gara, simbolico scambio delle maglie di Como e Torino di Gigi Meroni, comasco di nascita, granata al momento della tragica scomparsa. A seguire le squadre rientrano negli spogliatoi: a breve l’annuncio delle formazioni e poi il fischio d’inizio.

Ore 17.35 Il presidente Cairo è ora sul terreno di gioco e ha raggiunto il resto della dirigenza. Nel frattempo Torino e Como continuano con le operazioni di riscaldamento. Lo stadio nel frattempo si sta riempiendo quando manca meno di mezz’ora al fischio d’inizio.

Ore 17.00 Le due squadre sono arrivate da qualche minuto allo Stadio Sinigaglia, e tra poco meno di una mezz’oretta scenderanno in campo per il riscaldamento.

Ore 15.50 Mancano circa due ora all’inizio di Como-Torino, per questa partita Vanoli deve fare a meno di due titolatissimo con Ricci e Lazaro: il primo squalificato, il secondo infortunato. Due assenze che si aggiungono a quelle dei lungodegenti Schuurs, Zapata, Njie e Salama. A indossare la fascia da capitano questo pomeriggio dovrebbe quindi essere Vlasic, come era già successo a Bologna, altra partita nella quale Ricci non era a disposizione perché squalificato.

Dove vedere Como-Torino in streaming e in TV

Così come tutte le altre partite del campionato di Serie A, anche Como-Torino in diretta streaming la si può vedere su Dazn, su qualsiasi tipo di dispositivo. Ma la partita è trasmessa in diretta Tv anche su Sky Sport, canale 251, e in streaming su Sky Go oltre che su Now TV.

Como-Torino: le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Ikoné, Douvikas, Diao. A disposizione: Reina, Alli, Braunoder, Cutrone, Engelhardt, Fadera, Felipe Jack, Gabrielloni, Iovine, Paz, Sergi Roberto, Smolcic, Strefezza, Alex Valle, Van der Brempt. All. Fabregas

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Elmas; Sanabria, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Ilic, Karamoh, Masina, Pedersen, Sosa, Tameze. All. Vanoli