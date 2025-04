Le scelte ufficiali di Cesc Fabregas e Paolo Vanoli per Como-Torino, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A

Un’ora a Como-Torino, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Al Sinigaglia si affrontano due squadre che non hanno ormai tanto da chiedere al campionato, ma che ovviamente faranno di tutto per vincere. Cambio modulo per Vanoli, che si affida al 4-3-1-2 con Elmas alle spalle del duo Adams-Sanabria. Vlasic nemmeno in panchina per un fastidio muscolare.

Le formazioni ufficiali di Como-Torino

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Ikoné, Douvikas, Diao. A disposizione: Reina, Alli, Braunoder, Cutrone, Engelhardt, Fadera, Felipe Jack, Gabrielloni, Iovine, Paz, Sergi Roberto, Smolcic, Strefezza, Alex Valle, Van der Brempt. All. Fabregas

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Elmas; Sanabria, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Ilic, Karamoh, Masina, Pedersen, Sosa, Tameze. All. Vanoli