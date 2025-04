Ex calciatore del Torino e poi allenatore, si è spento all’età di 89 anni: il cordoglio della nostra redazione

Il mondo granata piange Beniamino Cancian, morto all’età di 89 anni compiuti lo scorso marzo: difensore granata per quattro stagioni – dove collezionò una sessantina di presenze – fu anche allenatore del Torino, prima come vice di Giancarlo Cadè per poi vincere la Coppa Italia 1970-71, guidando i granata alla vittoria nella finale a Marassi contro il Milan (5-3 ai rigori, con tutte le reti messe a segno dal dischetto da Sergio Maddè). Giocò anche con le maglie di Venezia e Mantova, mentre la carriera di allenatore si svolse tra la serie C1 e C2, ad eccezione della stagione 1975-76 dove, in massima serie, fece esordire un giovanissimo Paolo Rossi con la casacca dei lariani.