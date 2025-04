Ritorno inaspettato per Sanabria per l’assenza di Vlasic: chance dal 1’ dopo due mesi, ma niente svolta a Como. Il duo con Adams delude Vanoli

Titolare dopo quasi due mesi, Antonio Sanabria contro il Como è tornato a sorpresa in campo dal primo minuto, a causa dell’infortunio di Vlasic, costretto a guardare la partita dalla tribuna. L’ultima volta in cui il centravanti paraguaiano ha giocato per intero una partita è stata al “Grande Torino” contro il Milan, lo scorso 22 febbraio. Da lì in poi ha avuto a disposizione solamente qualche scampolo di partita.

Il ritorno amaro di Sanabria

La giornata di ieri è stata l’eccezione. Un’assenza pesante per Paolo Vanoli, quella del trequartista croato, lo ha messo davanti ad un’importante scelta (quasi obbligata): deciderne il sostituto. L’allenatore ha quindi optato per Sanabria, riproponendolo nuovamente in coppia con Adams dopo svariato tempo, ma inutilmente. La prestazione della coppia è stata tutto fuorché positiva e la fiducia riposta dal tecnico granata non ha prodotto i risultati sperati. L’intesa tra i due è apparsa appannata, con poche giocate di qualità e scarsa incisività in zona gol. I due non giocavano un’intera partita insieme dalla gara d’andata contro il Monza, con il Genoa (sempre all’andata) invece è stata l’ultima volta in cui hanno iniziato entrambi da titolari.

I dubbi di Vanoli

Una prestazione deludente quella di Sanabria, che è alla ricerca disperata di un gol che non ha trovato neanche nel corso di questa gara. Una rete che non arriva da ben sei mesi, nello specifico dalla sfida d’andata contro il Cagliari dello scorso 20 ottobre. Tutto ciò alimenta i dubbi sul futuro assetto offensivo del Toro in vista del finale di stagione. Con Vlasic ancora da valutare e un attacco che fatica a trovare continuità, Vanoli dovrà riflettere sulle prossime mosse.