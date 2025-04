Il macedone non sfrutta le occasioni, il Como tira in porta 7 volte ma segna: le statistiche della partita

Niente da fare per il Torino. I granata escono sconfitti dal “Sinigaglia” di Como, con la beffa del gol del pari annullato negli ultimi minuti di gioco. Il doppio tocco di Biraghi da calcio d’angolo fa sfumare il sogno del Toro, con i granata che avrebbero meritato di salutare Como con almeno un punto in tasca.

I padroni di casa controllano per ampi tratti il gioco e si rendono più volte pericolosi nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Fabregas si spegne e ad accendersi sono gli ospiti. Il Como domina il possesso palla dai primi minuti fino al 60′, quando i granata innescano un’altra marcia e amministrano la gara. Non è una sorpresa che la rete del pari, poi annullata, sia arrivata proprio nel finale di gara, quando i ragazzi di Vanoli hanno spinto sull’acceleratore e il Como ha deciso di alzare la barricata in difesa.

Vanja vince la sfida con il Como

Nonostante il periodo complicato, Vanja Milinkovic-Savic si è dimostrato per l’ennesima volta un giocatore chiave per i granata. Il portiere serbo ha tenuto in vita la squadra neutralizzando i tiri del Como. I lombardi hanno calciato 15 volte, centrando la porta in 7 occasioni. Vanja ha sventato 6 potenziali gol dei padroni di casa, arrendendosi solo al colpo di testa di Douvikas su assist dell’ex Vojvoda.

Il Como ha dominato la statistica sui tiri. Il giocatore ad aver cercato più volte il gol è stato Da Cunha. Su 5 tiri tentati dal francese, solo 2 sono arrivati nello specchio della porta granata. In cima alla classifica del maggior numero di tiri in porta c’è Elmas (3 tentativi sui quattro totali dei granata, considerato quello di Gineitis), seguito da 4 giocatori del Como: Da Cunha, Moreno, Diao e Goldaniga.

Toro, dov’è il pressing a centrocampo?

Il Como ha dominato il possesso palla grazie ai suoi centrocampisti. Maximiliano Perrone ha giocato una partita da lode in pagella. L’argentino, in prestito dal Manchester City, ha disegnato geometrie e gestito la palla alla perfezione. Perrone ha distribuito 58 palloni (primo in classifica nella statistica della partita), completando il 97% dei passaggi. Al secondo posto si posiziona Da Cunha. Il 91% dei passaggi tentati dal francese sono arrivati a destinazione.

Linetty e Gineitis hanno battagliato in mezzo al campo, riconquistando rispettivamente 5 e 6 palloni. Tuttavia, il pressing sul metronomo (Perrone) non è mai stato efficace e la squadra di Fabregas è riuscita a completare ben 104 passaggi nell’ultimo terzo di campo contro i 62 del Toro.