I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 14 novembre 2024: la marcia di contestazione, il lavoro al Filadelfia

Tuttosport

«Sì alla marcia, ma non il 24»

L’avvocato Marengo, firmatario della richiesta presentata in Municipio in rappresentanza della tifoseria granata: “Sono stato in Questura. Nessun problema a rilasciare i permessi sia per la Polizia sia per il Comune, ma mi hanno comunicato che il giorno di Toro-Monza non ci saranno mezzi dei vigili urbani a disposizione per via di una manifestazione sportiva”

Vlasic-Sosa: l’Europa per risvegliare il Toro

Il fantansista deve essere più decisivo, l’esterno meno timido. La Nations può dare una svolta

«Grezar, la maglia vive al Museo per i tifosi»

La poetica, grandissima storia della famiglia Valfrè e la generosa donazione al Museo del Grande Torino

La Gazzetta dello Sport

Una cura da Toro

Piano anti-crisi, svolta col gioco e il vero Sanabria. Ma basta regali

Corriere Torino

Casa Ugi, il Torino Calcio e un sogno da bambini: «Un nuovo campionato»

«Stiamo lavorando perché in Italia nasca un torneo nazionale riservato ai piccoli malati, potremmo giocarlo al Filadelfia»