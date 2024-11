A Torino un privato cittadino ha esposto uno striscione per appoggiare la protesta contro il presidente Cairo

Uno striscione per esprimere il proprio dissenso nei confronti della presidenza di Urbano Cairo ma soprattutto per appoggiare quelle forme di protesta dei tifosi i quali, ormai a gran voce, chiedono alla proprietà di passare la mano. “Cairo: Basta!!!” è il messaggio che dalle ore 18 di questo pomeriggio si può leggere abbastanza nitidamente da ogni angolo di Piazza San Carlo. Lo striscione, all’ultimo piano del palazzo all’angolo tra Via Roma e Via Santa Teresa, è frutto dell’iniziativa di un privato cittadino, grande tifoso granata, che ha voluto in questo modo far sentire la propria partecipazione contribuendo a suo modo.

Lo striscione contro Urbano Cairo in Piazza San Carlo a Torino