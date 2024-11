La classifica di questa stagione messa a confronto con la scorsa: il Torino ha perso due punti e una posizione in classifica

Dopo il recente periodo negativo, una pausa non può che far bene al Torino. I granata avranno due settimane piene a disposizione per prepararsi al meglio in vista della sfida contro il Monza, in cui la vittoria è già quasi un obbligo. Le ultime partite hanno infatti evidenziato alcuni problemi, e se fino a poche settimane fa si parlava addirittura di primo posto o di Europa ora invece bisogna necessariamente guardarsi alle spalle. La zona retrocessione dista 5 punti, e sarebbe meglio ricominciare a fare punti per evitare di venire raggiunti dalle squadre che al momento la occupano. Allo stesso tempo, è bene far notare come lo scorso anno Juric non fosse partito meglio, ma alla 12ª contava 16 punti (due in più di adesso) e si trovava al 10° posto.

Serie A, classifiche a confronto

Rispetto alla scorsa annata, il Torino di Vanoli è partito a razzo e, di conseguenza, molto meglio. Con il passare delle settimane i granata sono però andati incontro a parecchie difficoltà, che ne hanno rallentato di gran lunga il percorso. Dopo 12 giornate il bilancio parla dunque di un rendimento peggiore da parte del tecnico ex Venezia, che come detto ha raccolto due punti in meno di Juric. Il Toro, però, non è l’unica squadra ad aver peggiorato il proprio score: tra queste spicca il Monza, che ha addirittura 9 punti in meno, mentre tra le big risaltano Inter, Juventus, Milan e Roma, con i nerazzurri a -6 e le altre a -5. Gran miglioramento invece per la Lazio, che è riuscita a migliorare di 8 punti, così come per Atalanta, Fiorentina e Napoli.

Napoli 26 (+5) Inter 25 (-6) Atalanta 25 (+5) Fiorentina 25 (+5) Lazio 25 (+8) Juventus 24 (-5) *Milan 18 (-5) *Bologna 18 (=) Udinese 16 (+5) Empoli 15 (+5) TORINO 14 (-2) Roma 13 (-5) Parma 12 (in Serie B) Hellas Verona 12 (+4) Como 10 (in Serie B) Cagliari 10 (+3) Genoa 10 (+1) Lecce 9 (-5) Monza 8 (-9) Venezia 8 (in Serie B)

*= Una partita in meno, confronto fatto con le prime undici giornate