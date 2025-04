Solamente due indisponibili per Cesc Fabregas in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Torino

Il campionato di Serie A si avvia verso le fasi conclusive, motivo per cui partita dopo partita l’importanza aumenta. Non per tutti però, perché squadre come Torino o Como, che hanno già raggiunto gli obiettivi stagionali, puntano semplicemente a terminare in modo positivo ma concentrandosi su altro al di là dell’aspetto sportivo. E le due squadre si affronteranno proprio nel prossimo turno, domenica 13 aprile alle ore 18 al Sinigaglia. Sarà una sfida sicuramente intrigante ma con niente di particolare in palio, che vedrà le due squadre comunque battagliare dopo l’1-0 dell’andata. Se in vista di questa gara Vanoli deve fare i conti con tanti infortuni, Fabregas avrà invece tutta la squadra a disposizione eccetto che per due elementi.

Due indisponibili per Fabregas

Il Como ha superato la fase di stagione caratterizzata dalla “maledizione”, in cui per ogni partita il tecnico spagnolo doveva fare la conta degli assenti. Adesso il peggio è passato, e a circa tre giorni dalla partita sono solamente due gli uomini su cui Fabregas non potrà contare: Dossena e Azon. Il primo, difensore ex Cagliari, si è sfortunatamente rotto il crociato nella gara contro il Milan della 29ª giornata, e ha ovviamente concluso in anticipo la stagione compromettendo anche una parte della prossima. Per quanto riguarda Azon, invece, va detto che al momento l’allenatore non ha mai potuto contare su di lui: arrivato a gennaio con un infortunio muscolare, lo spagnolo è andato in panchina solamente una volta – contro l’Empoli – e poi ha riscontrato un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di esserci contro il Monza. Difficile che possa recuperare per domenica. Solo due assenze dunque, anche se quella di Dossena è certamente pesante: il difensore è stato un punto fermo della squadra fino all’infortunio.