Il francese, sceso nelle gerarchie dopo l’arrivo nel mercato invernale di Elmas, continua a non incidere quando Vanoli lo lancia in campo

Un altro turno di campionato è volato, e adesso ne mancano 7 alla fine. Una stagione che fin qui non può lasciare scontento il Torino, che però certamente deve avere dei rimpianti per quello che è stato il rendimento nel girone d’andata. I granata ora si trovano nella consueta posizione di metà classifica, ovviamente lontani dalla zona retrocessione ma allo stesso tempo anche distanti dalle posizioni che valgono l’Europa. È per questo che, al di là delle rimanenti sfide, si inizia a programmare la prossima stagione tra mercato e altro: tanti i profili sotto la lente d’ingrandimento, in particolar modo quelli in dubbio tra rinnovo e addio a parametro zero. Su tutti Yann Karamoh, che nonostante gli attestati di stima di Vanoli non riesce praticamente mai a incidere quando scende in campo.

Karamoh poco incisivo

È stato un campionato strano per Karamoh: tornato in estate dal prestito in Francia sembrava dover partire e invece alla fine è rimasto, ma ovviamente occupando una posizione bassa nelle gerarchie del mister. Qualche spezzone di gara qua e là fino a dicembre, quando da un momento all’altro si è ritrovato titolare. Addirittura 10 partite di fila dal primo minuto, in cui però non è mai riuscito a incidere se non con due assist: troppo poco per un calciatore offensivo. Poi è emerso Elmas, e il suo spazio si è decisamente ridotto di nuovo. Vanoli ha però continuato a dargli fiducia, permettendogli di entrare a partita in corso sperando in un impatto positivo da parte sua, che non c’è però mai stato.

E il futuro…

A questo punto, il futuro dell’ex Inter e Parma rappresenta sempre più un’incognita. Il suo contratto scade infatti il 30 giugno, e a poco più di tre mesi dal termine non si è mai parlato di una trattativa per prolungarlo. Sicuramente le parti si siederanno – se non lo hanno già fatto segretamente – per parlarne e prendere la scelta migliore per entrambi, ma tanto dipenderà dalla decisione di Vanoli: si fiderà ancora di lui o no?