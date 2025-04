L’esterno brasiliano è stato portato in Italia da Vagnati ai tempi della Spal e più volte ha provato a portarlo al Torino

La prossima giornata di Serie A metterà di fronte Como e Torino in una sfida che, oltre al valore tecnico in campo, racchiude anche una sottotrama dal sapore personale: il confronto tra Gabriel Strefezza e Davide Vagnati. L’esterno offensivo brasiliano del Como ritroverà infatti un volto noto, quello del direttore tecnico granata, che ai tempi della SPAL lo aveva portato in Italia e ne aveva seguito con attenzione la crescita.

Il Toro ritrova Strefezza: da obiettivo di mercato ad avversario

Un vecchio pallino, Strefezza, che il Torino ha corteggiato più volte nel corso delle ultime stagioni, senza però riuscire mai a portarlo all’ombra della Mole. Negli scorsi anni, in particolare tra il post-SPAL e il periodo al Lecce, il profilo del brasiliano era stato spesso accostato al club granata, che vedeva in lui un jolly offensivo ideale per gli schemi del momento. Le trattative, però, non si concretizzarono mai, complice anche la concorrenza di altri club e valutazioni economiche non in linea con le richieste del Lecce.

Ora il calciatore brasiliano è diventato uno dei punti fermi del Como, squadra rivelazione di questa stagione, capace di dare filo da torcere a chiunque, specialmente tra le mura amiche. I lariani stanno costruendo una salvezza tranquilla grazie anche alla qualità dell’ex Lecce, che con dribbling, inserimenti e visione di gioco è una delle armi in più a disposizione di Fabregas.

Incrocio al Sinigaglia: Strefezza, vecchia conoscenza di Vagnati, sfida il Torino

Per Vagnati, dunque, non sarà una sfida come le altre: vedrà da vicino un giocatore che aveva sognato di vestire di granata e che oggi potrebbe rappresentare una minaccia proprio contro il suo Torino. Un piccolo rimpianto in campo, ma anche un’occasione per misurare cosa sarebbe potuto essere e, invece, non è stato.