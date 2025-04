Contro il Como, il Toro dovrà fare a meno dello squalificato Ricci. Linetty il sostituto più caldo

Il Torino si prepara alla trasferta sul campo del Como con una certezza e un dubbio in mezzo al campo. La certezza è l’assenza di Ricci: il centrocampista classe 2001 non sarà a disposizione della panchina granata per la sfida in programma domenica al “Sinigaglia”. Il capitano granata è stato espulso nella sfida contro l’Hellas Verona, che lo terrà ai box per questo turno. Il dubbio, invece, è chi prenderà il suo posto al fianco di Ilic nel cuore della mediana granata.

Da quando Vanoli ha deciso di schierare un modulo con 2 centrocampisti, Ricci ha abbandonato il campo prima del 90′ in sole 3 occasioni (Parma, Cagliari e Milan). In tutti e 3 i match, il subentrato al posto di Ricci è sempre stato Linetty, il favorito al momento come sostituto.

Linetty, da titolare a riserva

Fino allo scorso 11 gennaio, in cui il Toro ha affrontato la Juventus, Linetty era titolare a tutti gli effetti, e nelle gambe aveva molti più minuti in campo che in panchina. Nella giornata successiva il polacco è stato squalificato per somma di ammonizioni. Da quel momento in poi, è (quasi) sempre rimasto in panchina, fatta eccezione per la gara contro il Bologna, in cui ha raccolto 62′.

Paolo Vanoli dovrà scegliere con attenzione il sostituto nel centrocampo granata, e il nome più caldo potrebbe essere proprio quello di Linetty.

Ricci out: le ipotetiche alternative

Dopo alcune prove convincenti, Vanoli potrebbe dare fiducia a Linetty in una partita che può rivelarsi delicata ai fini della classifica, sia per il Toro ma soprattutto per il Como. Il mediano polacco ha caratteristiche simili a Ricci, visto che entrambi i giocatori costruiscono il gioco e dettano i ritmi. A Bologna, per la prima volta l’allenatore ex Inter aveva schierato titolare Casadei. L’ex Chelsea è un centrocampista d’inserimento, utile anche per finalizzare.

L’alternativa si chiama Gineitis. Il giovane lituano classe 2004 è considerato una delle promesse del centrocampo granata, e non è escluso che possa trovare spazio a gara in corso. Rappresenta una scelta più coraggiosa, ma forse meno sicura sul piano dell’equilibrio. L’assenza di Ricci pesa, ma per Linetty potrebbe essere l’occasione giusta per riprendersi il centro del palcoscenico.