Milinkovic-Savic vuole tornare protagonista in positivo nel Torino e cerca il riscatto a Como, nella gara d’andata fu super

Il Torin non è andato oltre l’1-1 contro il Verona. L’erroraccio di Milinkovic-Savic è stato cruciale ai fini del risultato al “Grande Torino”. Proprio lui, dopo il pericolo provocato – e poi sventato – contro la Lazio, si è ripetuto in negativo questa volta subendo stavolta un gol, quello del vantaggio, seppur momentaneo, dei gialloblù.

Adesso il portiere serbo ha un solo obiettivo: voltare pagina. Protagonista in negativo nell’ultima uscita granata, si prepara alla sfida contro il Como con grande voglia di riscatto. Una gara che, peraltro, lo aveva già visto tra i migliori in campo nel match d’andata, quando con una serie di parate decisive aveva blindato la porta e contribuito al successo della sua squadra.

Oggi come allora, Milinkovic-Savic vuole nuovamente fare la differenza

Milinkovic-Savic è consapevole dell’importanza del momento e sa bene quanto il suo ruolo sia determinante per trasmettere sicurezza al reparto arretrato. La partita con il Verona ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche la voglia di reagire subito. A Como, contro una squadra che ha dimostrato di avere qualità e pericolosità in zona offensiva, servirà una prestazione solida e senza sbavature, come quella dell’andata, quando era stato tra i migliori in campo.

Il portiere serbo ha dimostrato più volte di saper rispondere presente nei momenti difficili. Non è nuovo a critiche, ma ha spesso brillato sul campo con parate importanti. Il match contro il Como rappresenta l’occasione ideale per riprendersi la scena, magari proprio là dove all’andata era stato cruciale.

La sfida di Vanja

Per Paolo Vanoli, che continua a puntare su di lui nonostante qualche passaggio a vuoto, Milinkovic-Savic resta un punto fermo. Il portiere è chiamato a una reazione, non solo per dimenticare l’errore di Verona, ma anche per dimostrare di essere ancora una garanzia per il Torino. E allora, occhi puntati su di lui: Milinkovic-Savic cerca il riscatto. E il campo, come sempre, sarà il suo unico e vero giudice.