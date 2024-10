L’estremo difensore del Torino decisivo contro il Como: almeno quattro interventi di livello per blindare la propria granata

1: Fadera si presenta a tu per tu con Milinkovic-Savic, il portiere esce con i tempi giusti, copre bene lo spazio e respinge la conclusione. 2: Strefezza prova a piazzare il pallone con un tiro forte e rasoterra sul primo palo, cercando di prendere in controtempo il portiere granata che, però, ha un gran riflesso e respinge. 3: Nico Paz ci prova dal limite e Milinkovic-Savic vola a togliere il pallone da sotto il sette alzandolo in angolo con l’aiuto della traversa. 4: all’ultimo assalto Mazzitelli si coordina alla perfezione e lascia partire una conclusione al volo che costringe l’estremo difensore serbo ad allungarsi sulla sua sinistra per respingere il tiro. Se il Torino è tornato a vincere e anche perché in queste quattro occasioni il gigante serbo ha sfoderato altrettante parate di alto livello.

Milinkovic-Savic sta attraversando un ottimo momento

Non ci sono dubbi sul fatto che Milinkovic-Savic sia stato uno dei migliori in campo ieri sera, che i suoi interventi siano stati fondamentali per portare a casa quell’1-0 finale tanto prezioso per diversi motivi. Contro il Cagliari aveva vissuto una giornata no e il suo errore di posizionamento sulla funzione di Viola aveva dato il via a una serata da dimenticare per tutta la squadra, quell’episodio può essere però catalogato alla voce “incidenti”, perché il rendimento del portiere in questo inizio di stagione è stato certamente più che positivo e la partita contro il Como ha dimostrato che, nel complesso, sta attraversando un ottimo momento di forma.

Prestazioni migliori anche dell’anno scorso

Non è azzardato affermare che un rendimento così alto, come quello di questo avvio di stagione, Milinkovic-Savic finora non lo ha mai avuto. Neppure nella scorsa stagione, nonostante i tanti clean sheet collezionati (grazie anche al contributo di una difesa solidissima e a tratti impenetrabile), era stato così spesso decisivo come lo è stato finora. Certo sarebbe contento anche di lui di trascorrere una partita tranquillo, senza subire gol e senza veder arrivare tanti palloni dalle sue parti.