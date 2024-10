Prima volta allo stadio per Urbano Cairo nell’attuale stagione: in settimana la visita al Fila, stasera è al Grande Torino

Non era mai accaduto in questa stagione: per la sfida di Coppa Italia era in ferie, distante da Torino, poi la partita con l’Atalanta, quella della contestazione, lo aveva portato a rinunciare per motivi di ordine pubblico. E da lì Cairo non si era più visto allo stadio, nemmeno in trasferta. Col Como, questa sera, è la prima volta stagionale per il presidente: aveva fatto visita al Fila martedì, ora la prima partita dell’era Vanoli per lui.