Il presidente granata, complici le manifestazioni annunciate dalla tifoseria, potrebbe non esserci per motivi di ordine pubblico

Sono ore di grande subbuglio all’interno dell’ambiente Toro. Le ultime vicende di calciomercato, su tutte la cessione di Bellanova all’Atalanta, hanno fatto infuriare la tifoseria granata. Quest’ultima non ha esitato a organizzarsi per manifestare tutto il suo dissenso nei confronti della proprietà: la Maratona, infatti, sfilerà domenica alle 14:30 in un corteo dal Filadelfia al Grande Torino contro Urbano Cairo. Mentre più tardi, alle ore 17:00, è in programma una manifestazione di protesta dei Resistenti Granata. Insomma, non proprio un clima tranquillo quello che circonderà lo stadio prima e dopo il calcio d’inizio, in un pomeriggio di vera e propria protesta. Ecco perché, secondo quanto riferito da La Stampa, Urbano Cairo per motivi di ordine pubblico, potrebbe non esserci per la sfida ai nerazzurri.