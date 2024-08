In vista del match tra Torino e Atalanta, valido per la 2ª giornata di Serie A, ecco i precedenti del match in casa granata

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Torino-Atalanta, gara valida per la 2ª giornata di Serie A che vedrà i granata fare l’esordio in campionato di fronte al proprio pubblico. Il Toro ci arriva dopo segnali più che positivi messi in mostra a San Siro, in una sfida che gli uomini di Vanoli avrebbero potuto vincere con un pizzico di attenzione in più. Ma con un ambiente in piena rivolta nei confronti di Urbano Cairo, la cui presenza allo stadio è a rischio. In vista del fischio d’inizio i precedenti sorridono al Torino, che contro i nerazzurri ha vinto la bellezza di 28 partite su 56 all’ombra della Mole. 18 sono invece i pareggi, con 10 vittorie dei bergamaschi.

L’ultima vittoria del Toro

L’ultima gara che il Torino ha vinto in casa contro l’Atalanta risale allo scorso 26 maggio, quando i granata furono autori di una grandissima prestazione. 3-0 il risultato finale sui nerazzurri, firmato dalla doppietta di uno scatenato Zapata e dalla rete di Sanabria. Quella è stata l’ultima partita di Ivan Juric sulla panchina del Toro.

La durissima sconfitta del 2020

Il 25 gennaio del 2020 il Torino subì una delle sconfitte più pesanti della sua storia tra le mura amiche. L’Atalanta si impose addirittura per 7-0, in una gara in cui i granata rimediarono anche due espulsioni. Ad andare a segno fu uno straripante Ilicic, che realizzò una tripletta e un gol da centrocampo, Gosens, Zapata e Muriel con una doppietta.

L’ultimo pareggio nel 2017

Tra Torino e Atalanta non finisce in pareggio dal lontano 2017 al Grande Torino. L’ultima volta che il risultato fu in equilibrio il 2 dicembre di quell’anno, con il gol di Ilicic che rispose all’iniziale vantaggio di N’Koulou.