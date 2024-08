Ecco dove vedere Torino-Atalanta in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 25 agosto alle ore 18:30

Seconda giornata di Serie A 2024/2025. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan a San Siro, il Torino fa il suo esordio in casa. Domenica 25 agosto alle ore 18:30 c’è Torino-Atalanta. Vanoli e il suo nuovo Toro affrontano un’Atalanta ormai rodata di Gasperini, ma con tanti volti nuovi. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 4-0 a Lecce. La partita, sarà visibile su DAZN. L’applicazione di DAZN può essere scaricata su smartphone, tablet e pc, oltre che su Xbox e PlayStation. È possibile ottenerla poi anche tramite Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box. Per poter accedere al contenuto è necessario un abbonamento a DAZN.