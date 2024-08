Nella sfida del Grande Torino ci saranno in campo alcuni ex che hanno vissuto il loro passato tra granata e nerazzurro

Dopo la convincente sfida d’esordio di San Siro il Torino si prepara a scendere in campo per la seconda giornata della nuova stagione di Serie A. A seguire l’impegnativa partita contro gli uomini di Fonseca ce ne sarà un’altra altrettanto difficile, contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. I nerazzurri sono reduci dalle fatiche di Supercoppa Europea, in cui sono stati sconfitti dal Real Madrid, ma voleranno all’ombra della Mole con l’obiettivo di dimenticare subito la delusione rimediata contro i Blancos. Quella contro i bergamaschi sarà una gara importante e da approcciare nel migliore dei modi, ma susciterà particolari emozioni ad alcuni giocatori che ripercorreranno il loro passato: ecco chi sono gli ex del match.

Gli ex dell’Atalanta ora al Torino

Due sono i protagonisti oggi in maglia granata che hanno avuto un passato a Bergamo: su tuti Duvan Zapata, che ha scritto le pagine più importanti della sua carriera in Serie A proprio con la maglia nerazzurra. Per l’attaccante colombiano 191 presenze con la Dea, condite da 82 gol e 42 assist tra campionato e competizioni europee. Una parentesi a Bergamo l’ha vissuta anche Adrien Tameze, che ha indossato la maglia dell’Atalanta nella stagione 2019/2020. Per il camerunense 9 presenze, di cui 7 in Serie A e 2 in Champions League.

Gli ex del Torino ora all’Atalanta

Fresco del passaggio appena formalizzato a Bergamo Raoul Bellanova è uno degli ex che sarà sotto la lente d’ingrandimento per il match di domenica. L’ex Toro ha salutato la Mole nelle scorse ore, suscitando l’ira dei tifosi granata contro il presidente Cairo. Da capire se l’ex Inter giocherà da subito titolare o se per lui ci sarà spazio a gara in corso. L’altro ex Toro ora in nerazzurro è sempre un terzino: Davide Zappacosta. Ha fatto parte del Toro dalla stagione 2015/2016 alla stagione 2017/2018, totalizzando 58 presenze condite da 2 gol e 6 assist con la maglia granata.