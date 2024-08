Il difensore colombiano, obiettivo del Torino, ha giocato in nazionale con Zapata, che può convincerlo a vestire la maglia granata

Mancano sempre meno giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, e il Torino è in fase di lavorazione per completare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. Dopo aver ufficializzato Pedersen per la corsia di destra, ora ai granata servono almeno due difensori centrali. Tanti i nomi presenti in lista, alcuni presenti da più tempo e altri meno, ma la novità è rappresentata da Carlos Cuesta. Il difensore colombiano è in uscita dal Genk e potrebbe scegliere il Torino, soprattutto se consigliato da Duvan Zapata.

L’esperienza in comune in nazionale

Cuesta e Zapata condividono la nazionalità. Entrambi sono colombiani, e si conoscono personalmente molto bene. Il periodo di esordio del difensore del Genk in nazionale, infatti, è coinciso con quello finale dell’attaccante, che nel 2021 ha disputato le ultime partite con la maglia del Tricolor. I due, però, hanno condiviso diverse convocazioni. Tra il 2020 e il 2021, infatti, sono stati insieme addirittura in 11 partite. Solamente in 3 di queste sono scesi in campo nello stesso momento, ma in ogni caso tanto è bastato per potersi relazionare e condividere esperienze importanti. Esperienze che, a questo punto, potrebbero rivelarsi un fattore decisivo per l’eventuale arrivo del 25enne a Torino.

Il punto sulla trattativa

Come detto, il nome di Carlos Cuesta ha iniziato a circolare nelle ultime ore. Il difensore è entrato nella lista di Vagnati, e potrebbe alla fine essere uno dei due nomi scelti dal direttore tecnico. Dopo 5 anni in Belgio, infatti, il classe ’99 ha deciso di cambiare aria, e non è stato convocato per l’ultima amichevole del Genk. Questo potrebbe spingere la dirigenza granata a fare un’offerta, in modo da accelerare i tempi per un eventuale suo arrivo.