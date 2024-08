Tutto su Carlos Cuesta, difensore centrale classe 1999 che piace al Torino: la carriera e le caratteristiche tecniche

Nato a Medellin il 9 marzo del 1999, Carlos Cuesta è un difensore centrale attualmente in forza al Genk, in Belgio. Ha passato l’intera adolescenza all’Atletico Nacional, uno dei migliori club del paese sudamericano, in cui è entrato addirittura all’età di 10 anni. Con i Puros Criollos ha esordito da giovanissimo in prima squadra, ponendosi sulle spalle la nomea di uno dei migliori talenti dell’intero panorama colombiano. Le sue buone prestazioni hanno attirato l’interesse del Genk, che nel luglio del 2019 ha sborsato circa 4 milioni di euro per acquistarlo. In Belgio è rimasto per 5 stagioni, progredendo di anno in anno fino ad attirare gli occhi di diversi club europei di prima fascia.

Le esperienze in nazionale

Già dai tempi dell’Atletico Nacional, Cuesta è entrato nel giro delle nazionali giovanili colombiane. Il 25enne ha esordito a 18 anni con l’Under 20, passando poi per l’Under 21 prima di arrivare nella nazionale maggiore – con cui conta 20 presenze. Lì ha giocato la prima partita nel 2021, e da quel momento è diventato uno dei perni della Tricolor fino all’ultima Copa America, quella della consacrazione. Nell’edizione 2024, con Nestor Lorenzo, il difensore si è messo in mostra guadagnandosi il posto da titolare inamovibile, guidando il proprio paese fino alla finale, e a 8 minuti da una vittoria da sogno.

Cuesta, caratteristiche tecniche

Carlos Cuesta rappresenta il prototipo di difensore moderno. In grado di giocare su tutta la linea difensiva, ma più propenso a piazzarsi nella zona destra del campo, è un centrale molto rapido e fisico, ma soprattutto abile palla al piede. Nelle esperienze in patria e in Belgio si è contraddistinto per il livello delle sue verticalizzazioni, ma soprattutto per la freddezza con cui riesce a uscire dalle situazioni di pressione avversaria. Inoltre, la sua velocità di gambe e di pensiero lo rende anche molto efficiente negli intercetti.