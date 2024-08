Il nigeriano si allena individualmente, mentre Koop è sempre più lontano. Per Torino confermata la coppia Retegui-CDK

Dopo De Ketelaere (riscattato dal Milan), Godfrey dall’Everton, Zaniolo dal Galatasaray, Sulemana dal Cagliari e poi Retegui dal Genoa, Brescianini dal Frosinone e Samardzic dall’Udinese, l’Atalanta nella giornata di ieri ha piazzato l’ottavo colpo del suo mercato estivo. Come sappiamo, a discapito del Torino. Raoul Bellanova ieri si è presentato a Zingonia, dove presto potrebbe arrivare Rodrigo Becao: seguito anche da Davide Vagnati, ma con molte più possibilità di accettare la proposta dei nerazzurri. Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, ieri ci sono stati segnali di avvicinamento da parte di Lookman. La situazione invece di Koopmeiners resta ancora nebulosa.

Lookman fa felice Gasp

Dopo le assenze dovute alle voci che lo vedevano a un passo dal Paris Saint-Germain, Ademola Lookman, l’eroe di Dublino, è tornato ad allenarsi a Zingonia con i compagni. L’attaccante ha prima lavorato individualmente e successivamente ha pranzato con il resto del gruppo. Poi è andato a casa, senza dunque partecipare alla seduta pomeridiana. Il nigeriano non sarà convocato per la partita di domenica al Grande Torino: si unirà al resto della squadra dalla prossima settimana.

Koopmeiners e i certificati medici: difficile un suo reintegro

Ben più complicato resta invece il discorso Teun Koopmeiners. L’olandese, su cui è in pressing da mesi la Juventus, invia regolarmente certificati medici. Siamo al terzo pervenuto alla società: segnale di come sia difficile auspicare a una riconciliazione. Buone notizie per Gasperini arrivano da Nicolò Zaniolo, il quale migliora ed è previsto nei prossimi giorni il rientro in gruppo. Allenamento individuale anche per Toloi, che probabilmente il tecnico nato a Grugliasco potrà riaccogliere da dopo la sosta. Per Torino, Musso è avanti nel ballottaggio con Carnesecchi. Davanti dovrebbe essere confermato Retegui in coppia con De Ketelaere e Brescianini alle loro spalle.