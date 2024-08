Con la cessione di Bellanova e Pedersen non pronto per ovvi motivi, Vanoli potrebbe essere tentato dallo schierare Dembélé dal 1′

Il calciomercato del Torino prosegue, con i granata che in meno di una settimana devono comprare almeno due difensori centrali. Intanto, la squadra continua a lavorare in vista della seconda giornata di campionato e della prima partita che verrà giocata in casa. Contro l’Atalanta Paolo Vanoli potrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla formazione scesa in campo a San Siro contro il Milan. Possibile che Linetty venga sostituito da Tameze, così come che Ché Adams possa sorpassare Sanabria per affiancare Zapata. La cosa certa, però, è che sulla fascia destra verrà fatta una scelta in ogni caso inedita.

Dembélé dal 1′ minuto: l’ex Primavera ci crede

La cessione di Bellanova ha ovviamente scombinato tutti i piani di Vanoli, che all’ex Cagliari aveva assegnato diversi compiti nel suo nuovo sistema di gioco. Per sostituirlo è arrivato Pedersen dal Feyenoord, ma per forza di cose il norvegese non sarà pronto per esordire dal primo minuto già contro i nerazzurri. Per questo motivo le opzioni sono due, ed entrambe dipendono da Borna Sosa. Nel primo caso, qualora il croato fosse già pronto per poter giocare titolare, allora il tecnico ex Venezia potrebbe schierare lui sulla corsia mancina e Lazaro a destra, in una zona di campo a lui più congeniale.

Le soluzioni di Vanoli

Se invece l’ex Ajax dovesse avere bisogno di ulteriori allenamenti con la squadra prima di poter esordire dal 1′, allora Vanoli potrebbe pensare di schierare a sorpresa Dembélé con Lazaro a sinistra. Il francese conosce molto bene l’allenatore varesino avendo lavorato con lui a Venezia, e rappresenterebbe una buona opzione “d’emergenza”. In quel caso, poi, Sosa entrerebbe quasi certamente a gara in corso. Due opzioni plausibili, e certamente il mister sta già pensando a quale mettere in atto.