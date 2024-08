Calciomercato Torino / Becao, seguito da Vagnati per la difesa, potrebbe sfumare: l’Atalanta è forte sul centrale brasiliano

Manca esattamente una settimana alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, e dopo aver preso Pedersen il Torino ha la necessità di acquistare due difensori per completare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. La lista di Vagnati presenta molti nomi all’interno: da Van den Bosch a Cuesta, passando per Hajdari e Becao. Il difensore brasiliano, in particolare, potrebbe però sfumare. Il motivo riguarda ancora una volta l’Atalanta, protagonista di un altro intreccio di mercato con i granata dopo quello che ha riguardato la cessione di Bellanova. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un centrale che possa fare da rincalzo, e sono molto forti sull’ex Udinese. Confermate le indiscrezioni dalla Turchia: la Dea lavora a un prestito con diritto di riscatto con il Fenerbahce, e l’obiettivo è quello di chiudere entro il weekend.

I nomi rimasti in lista

Rodrigo Becao, dunque, potrebbe essere cancellato dalla lista dei centrali di Davide Vagnati. Il brasiliano era apparso come una suggestione data la sua voglia di lasciare la Turchia, ma il dt granata non ci ha mai provato fino in fondo, concentrandosi su altri obiettivi. Il tempo ora stringe, e il club ha 7 giorni per chiudere due acquisti. I nomi più caldi in questo momento sono quelli di Zeno Van den Bosch e di Carlos Cuesta. Il primo era molto vicino al Toro nella settimana di Ferragosto, ma le trattative si sono poi bloccate a causa dell’intreccio di mercato legato alla cessione di Raoul Bellanova. Per quanto riguarda il secondo, invece, la dirigenza granata sembra voler affondare il colpo in questi giorni. Il colombiano non è stato convocato per l’ultima sfida – amichevole – del Genk, e potrebbe lasciare il Belgio dopo 5 stagioni.