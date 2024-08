Il Toro alla ricerca di difensori in questi ultimi giorni di mercato e spunta il nome del colombiano in forza al Genk

Il Toro, dopo la cessione di Bellanova e l’arrivo di Pedersen, punta in quest’ultima settimana di calciomercato a rinforzare la difesa. Si è parlato di Hajdari, Hranac e anche di Zeno Van Den Bosch, militante in Belgio, in Jupiler League. Da quello che si apprende oggi, il Torino starebbe visionando un altro difensore dallo stesso campionato. Si tratta di Carlos Cuesta, difensore del Genk e della Colombia. Non è stato convocato per l’amichevole odierna dei suoi e potrebbe dunque lasciare il Belgio dopo 5 anni.