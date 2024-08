Calciomercato Torino / Horvath è rientrato in estate dal prestito ma rimane in uscita. Con Vanoli avrebbe poco spazio

Calciomercato del Toro che si muove non solo in entrata, ma anche in uscita. Come già detto, Bayeye e Ilkhan sono esuberi e sono sul mercato. A San Siro non sono stati convocati e sono prossimi alla partenza. Ma c’è un altro giocatore che è in uscita: Krisztofer Horvath. L’ungherese è stato convocato contro il Milan, ma rimane in uscita. Fa ancora parte del gruppo, ma qui avrebbe poco spazio. Ricci, Ilic, Linetty, Tameze, Gineitis e Vlasic. La concorrenza è tanta, troppa. Il numero 55 granata potrebbe andare in prestito in Serie B, Serie A oppure andare all’estero. Classe 2002, non è ancora pronto per il Toro.

Le sue amichevoli

Tornato dal prestito in Ungheria, è partito per Pinzolo e ha svolto anche la tournée in Francia. Contro la Virtus Verona (vittoria per 2-1) ha giocato titolare ed è uscito all’intervallo. Contro la Cremonese (sconfitta per 2-1) ha giocato il secondo e il terzo tempo. Non ha giocato male, ma Vanoli lo ha spesso richiamato per posizione e movimenti. In breve, non lo ha convinto. E infatti tra Lione (0-0) e Metz (vittoria per 3-0), è stato in panchina per 90 minuti. Anche nelle prime due partite ufficiali non ha visto il campo. Il suo contratto con il Toro scade nel 2025, ma c’è l’opzione di rinnovo per un altro anno.

In Ungheria ha fatto bene

Horvath è stato preso per la Primavera del Torino nel 2020 dalla Spal. Poi però, una volta che non poteva più giocare in Under 19, è stato mandato in prestito: Szeged, Debrecen e Kecskemet. Tutte squadre ungheresi. Nell’ultima stagione, in Serie A ungherese, ha fatto benissimo: 36 partite condite da 12 gol e 9 assist. Ha fatto talmente bene, da essere convocato per Euro 2024 con la Nazionale di Marco Rossi. Ora meritava di essere valutato da Vanoli. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per lui.