A un passo dallo svanire dell’obiettivo Becao, i granata seguono tre difensori. Hajdari ancora in pole come terzo a sinistra

Una settimana divide il Torino dalle parole alla spietatezza dei fatti. Di parole se ne sono scritte e dette tante, com’è giusto che sia di fronte a eventi inaspettati e fuori dal controllo anche di addetti ai lavori, ormai nemmeno sicuri di camminare con un pavimento a sorreggere le proprie suole. Il caos generato dalla cessione di Bellanova all’Atalanta è stato assordante. Più o meno come l’esultanza dei tifosi milanisti una volta accortisi che la conclusione al volo di Musah avesse gonfiato la rete. Dall’altra parte, gli applausi si sono comunque avvertiti: rivolti al mister, alla squadra per la prestazione coraggiosa e timidamente anche alla società.

Toro, non si può più bluffare

Finalmente il messia Borna Sosa era apparso. Si fantasticava, com’era giusto che fosse. La lacuna delle lacune era stata colmata e non restava che appropinquarsi verso la fatidica data del 31 di agosto, tra le parentesi Atalanta e Venezia, con il solo obiettivo di puntellare la difesa. Ma ad oggi, a una settimana dal gong, da puntellare è la credibilità di una società che avrà come unica alternativa per ristabilire un minimo di dialogo con i tifosi quella di cominciare a parlare la lingua pacificatrice dei risultati. A mano a mano. Il Torino dovrà concentrarsi dunque sugli impegni di campionato e sul chiudere dignitosamente un mercato che ha indebolito la rosa sia sul piano tecnico che della convinzione. Come prima, più di prima, serviranno i due attesi difensori. E non si potrà più bluffare: il gruzzoletto c’è, esiste, e tutti ne sono a conoscenza.

Una difesa ancora incompleta

Il mister Paolo Vanoli necessita fin dal suo primo giorno dei sostituti di chi è partito, di chi non ha voluto prolungare la sua permanenza a Torino: per naturale ambizione. Via Rodriguez, serviva un centrale di piede sinistro. Non è ancora arrivato. Servono da inizio estate 5 milioni per assicurarsi Albian Hajdari dal Lugano, ma ancora è un matrimonio che non s’ha da fare. Se n’è andato Buongiorno. Il suo sostituto ideale il Toro lo aveva in casa, ma ancora non è rientrato a regime. In attesa di Schuurs è arrivato Saul Coco, preso per fare il braccetto, sorprendente nella bolgia ferragostana di San Siro. Ora c’è lui al centro. Quindi restano vive varie piste. L’Atalanta è passata da subire i capricci di Koopmeiners e Lookman ad allestire una squadra super competitiva e che dopo Bellanova si assicurerà Becao. Quindi resta la possibilità Zeno Van Den Bosch, con il Toro che lo insegue per il prestito.