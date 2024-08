Calciomercato Torino / Brian Bayeye e Emirhan Ilkhan non sono stati convocati a San Siro. I due giocatori sono in partenza

Calciomercato del Torino che si muove in entrata, ma anche in uscita. La rosa non è completa, ma deve anche essere sistemata con gli esuberi. Tra amichevoli estive, Coppa Italia e campionato, Vanoli ha scelto e le indicazioni sono chiare. Brian Bayeye e Emirhan Ilkhan sono in uscita. Entrambi erano stati convocati contro il Cosenza, ma non sono stati convocati contro il Milan alla prima in campionato. Un segnale forte che indica la loro uscita. Non hanno convinto il nuovo allenatore e non avrebbero spazio. Ora Vagnati lavora per trovare loro una sistemazione. Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare delle offerte per loro.

Bayeye verso la Serie B

Bayeye aveva già giocato lo scorso anno in prestito all’Ascoli, in Serie B. Quest’anno è tornato a Torino e ha svolto il ritiro a Pinzolo e la tournée in Francia. Il francese però, non ha convinto Vanoli e non fa parte del progetto. In un’amichevole, quella contro il Bourgoin, ha anche regalato il gol del pareggio agli avversari. Potrebbe avere estimatori in Serie B. Il suo contratto con il Toro scade nel 2025. Potrebbe essere venduto oppure ceduto in prestito. A parte l’assist per Adopo, non si è mai affermato in granata.

Altra avventura in patria per Ilkhan?

Anche Ilkhan arriva da un prestito, quello al Basaksehir. Ha fatto piuttosto bene e poi è rientrato alla base. Ma con Ricci, Ilic, Linetty, Tameze, Gineitis e Vlasic, non ha spazio. Sarebbe inutile tenerlo in panchina. In Tuchia piace e potrebbe tornare a giocare in patria. Classe 2004, contratto in scadenza nel 2026. Per lui il Toro aveva investito 4,90 milioni di euro. Non si può vendere adesso a quella cifra, quindi se parte parte in prestito. Può ancora crescere tanto e non c’è fretta. Juric al primo anno lo aveva anche lanciato titolare, poi era andato in prestito alla Sampdoria.