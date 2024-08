Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, sabato 17 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando si è giunti all’inizio del campionato. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Dybala verso l’Arabia Saudita

Sembra essere ormai giunta al termine l’esperienza di Paulo Dybala in Italia. Le voci degli ultimi giorni sembravano suggerire un’imminente partenza della Joya da Roma, che nelle ultime settimane di calciomercato potrebbe concretizzarsi. L’ex Juventus non sembra essere più al centro del progetto giallorosso dopo gli acquisti di Dovbyk e Soulé, e su di lui si sono fatte forti le sirene dell’Arabia Saudita. L’argentino sembra propenso a dire di sì alla proposta dell’Al-Qadsiah, che a sua volta deve trovare un accordo con la Roma.

Genoa, idea Pobega per il centrocampo

In seguito alle cessioni di Gudmundsson e Retegui, il Genoa ha messo su un bel po’ di soldi per rinforzare la squadra a disposizione di Alberto Gilardino. Tra i ruoli da sistemare c’è anche il centrocampo, dove i rossoblù hanno mostrato interessamento per l’ex Torino Pobega, il quale non rientra più nei piani del Milan.

Atalanta, fatta per Wesley

Nuovo esterno destro per l’Atalanta. Sfumato Pubill a causa delle sue condizioni considerate non ottimali da parte dello staff medico nerazzurro, Gasperini può contare su un altro quinto di spinta: Wesley. Il brasiliano arriva dal Flamengo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ed è pronto a sostituire Hateboer sin da subito.

Milan, visite per Fofana

Il mercato in entrata del Milan si è probabilmente concluso con l’acquisto di Fofana dal Monaco. Il centrocampista francese, cercato da inizio giugno, ha svolto in mattinata le visite mediche e si unirà sin da subito al gruppo allenato da Fonseca, ma non sarà presente per la sfida contro il Torino.