Calciomercato Torino / La squadra non è al completo: serve un difensore e gli occhi sono su Van Den Bosch

Il campionato di Serie A e già iniziato per il Torino ed è iniziato bene. Ma la sessione di mercato non si è ancora chiusa. La sessione estiva di calciomercato infatti si chiuderà il 30 agosto. Alla squadra granata, allenata da Vanoli, servono rinforzi. I segnali da San Siro sono stati positivi, ma mancano ancora alcuni elementi per completare la rosa e tutti lo sanno. La priorità di Vagnati è quella di prendere un difensore. Il nome più caldo è quello di Zeno Van Den Bosch dell’Anversa. Toro che è ancora su di lui. Classe 2003, di piede destro, può essere un tassello giusto per questa squadra. Decisivi i prossimi giorni per portarlo sotto la Mole.

Intanto lui gioca

Intanto lui gioca con la sua squadra. Nella giornata di ieri, si è giocata la 4^ giornata della massima serie belga. Brugge-Anversa: risultato finale 1-0 per i padroni di casa. Van Den Bosch ha giocato titolare e per tutti i 90 minuti. Con il numero 33 sulle spalle, è stato anche ammonito al 90+4′ ma ha giocato bene. Vagnati lo avrà di sicuro seguito molto attentamente. A giugno 2025 scade il suo contratto con il club belga. La formula che cerca il Toro, come per Borna Sosa, è quella del prestito con diritto di riscatto. C’è ancora del lavoro da fare per chiudere la trattativa. Intanto si seguono anche altri profili come Idzes (Venezia), Daniliuc (Salernitana) e Becao (Fenerbahce).

Vanoli non è preoccupato

Vanoli aspetta, ma non è preoccupato. Dopo Milan-Torino infatti, ha detto: “Sicuramente è una rosa incompleta, come hanno detto anche il presidente e il ds. Ho detto solo che preferisco avere pazienza e prendere giocatori mirati per il mio sistema di gioco”. In estate sono partiti Buongiorno, Djidji, Rodriguez e Lovato. Adesso i titolari sono Vojvoda, Coco e Masina. Le riserve sono Dellavalle e Sazonov (entrato in campo a San Siro al posto di Lazaro). Erlic e Hajdari sono obiettivi sfumati. Adesso serve la mossa giusta. Van Den Bosch può giocare sia come centrale che come braccetto.