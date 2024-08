Le parole di Paolo Vanoli dopo il 2-2 maturato a San Siro tra il Milan e il Torino: granata avanti di due gol e raggiunti nel finale

Al termine di Milan-Torino 2-2, il tecnico granata Paolo Vanoli ha così commentato la partita ai microfoni di Sky: “Quando vieni a Milano e fai una prestazione del genere e non riesci a portare a casa i tre punti un po’ di delusione c’è. Ma ai ragazzi ho detto di guardare il bicchiere mezzo pieno. I cambi sono stati costretti, dobbiamo essere più fluidi e continui ma anche i ragazzi non possono dimenticare il lavoro di tre anni e nelle difficoltà si vanno un po’ a rifugiare in quel lavoro. Ma stasera hanno messo un bel tassello per il futuro”.

Ti aspettavi un recupero così lungo?

“Speravo di meno ma non iniziamo con le polemiche, siamo alla prima giornata”.

Giocate diversamente dall’anno scorso

“Ho ereditato un gruppo con una cultura del lavoro importante ma le idee di gioco sono diversi sia in fase difensiva che offensiva. A me piace difendere con la palla tra i piedi, a tratti l’abbiamo fatto anche se siamo stati un po’ lenti”.

Sei contento dei nuovi e cosa ti aspetti dal mercato?

“Dei nuovi sono molto contento perché sono giocatori funzionali. Saul ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, Adams arricchisce un parco di attaccanti dove oggi posso avere dei cambi importanti. Abbiamo preso Borna Sosa che oggi si è allenato per la prima volta, abbiamo aggiunto un po’ più di qualità sui quinti che è il reparto di cui avevamo bisogno. Sicuramente è una rosa incompleta, come hanno detto anche il presidente e il ds. Ho detto solo che preferisco avere pazienza e prendere giocatori mirati per il mio sistema di gioco”.

Come è stata la serata dell’esordio in A a San Siro?

“È stata quasi perfetta”

Vanoli a Dazn: “Sono rammaricato per i ragazzi”

Ai microfoni di Dazn, Vanoli ha poi aggiunto: “Sono rammaricato per i ragazzi quando sei in vantaggio per 2-0 all’85’ pensi di fare una grande prestazione. La differenza tra noi e il Milan l’hanno fatta i cambi. Siamo partiti un po’ contratti, è una squadra che ha qualità e deve essere più continua e veloce. Le giocate sulle punte sono state poche. Abbiamo fatto poi cambio gioco, quando lo abbiamo fatto siamo stati pericolosi. Ma i ragazzi hanno fatto una partita strepitosa, deve essere un punto d’inizio”.

Con questi attaccanti ci si può divertire quest’anno

“Sul mercato andavamo a cercare questi attaccanti. Oggi Duvan ha avuto i crampi e l’ho dovuto preservare. Non dimentichiamoci che oggi abbiamo trovato il Milan e domenica ci sarà l’Atalanta. Ho fatto i complimenti ai ragazzi che sono stati eccezionali e hanno onorato i tifosi”.

È contento di Coco? E quando arriverà il nuovo difensore?

“I due acquisti, Adams e Coco, si sono integrati davvero bene. Saul ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore ed è stato bravissimo il club a prenderlo. Ma penso che anche i braccetti abbiamo fatto una grande partita. La rosa va completata, adesso abbiamo preso Sosa che ci può dare qualità e un cambio sugli esterni, sicuramente manca ancora qualcosa ma preferisco aspettare e prendere un giocatore forte”.