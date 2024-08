Il neo-tecnico del Milan, Paulo Fonseca, al termine di Milan-Torino ha così commentato il pareggio per 2-2 contro i granata

Al termine di Milan-Torino, Paulo Fonseca ha così commentato la partita: “Non mi aspettavo che fossimo perfetti ma devo dire che non abbiamo fatto bene il primo tempo, eravamo molto passivi. Il secondo tempo è stato diverso, siamo stati più aggressivi in avanti e abbiamo avuto occasioni anche per vincere. Dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo tanto da migliorare”

Fonseca: “Voglio una squadra più aggressiva”

Sulla condizione di Morata e degli altri subentrati “Abbiamo una settimana per migliorare fisicamente, era impossibile far giocare alcuni dall’inizio ma quando sono entrati hanno fatto bene”.

Sulla fase difensiva: “Il problema della difesa è un problema collettivo, non solo dei difensori. La squadra deve migliorare la fase difensiva, perché è un po’ passiva mentre io la voglio più aggressiva, che non faccia giocare gli avversari, come è invece capitato nei primi 45 minuti”.

Su Leao: “Leao deve essere più attivo ma oggi ha lavorato bene difensivamente, poi un giocatore come Rafael deve stare sempre vicino alla porta, deve essere più dinamico”.